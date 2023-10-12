Rakibimiz Ermenistan, Letonya'ya kaybetti!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Rakibimiz Ermenistan, Letonya'ya kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 20:52
Son güncelleme 12 Ekim 2023 21:04
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı. 

Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0'lık sonuçla kazandı.

Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti. 

Ev sahibi ekipte Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı.

Letonya gelecek maçta Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşırken, Ermanistan sahasında Galler'i ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- Hırvatistan: 4 maç, 10 puan
2- Türkiye: 5 maç, 10 puan
3- Ermenistan: 6 maç, 7 puan
4- Galler: 5 maç, 7 puan
5- Letonya 6 maç, 3 puan

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery