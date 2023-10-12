Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı.



Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0'lık sonuçla kazandı.



Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ile 68. dakikada Daniels Balodis kaydetti.



Ev sahibi ekipte Marcis Oss, 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 10'ar puanlı Hırvatistan ve Türkiye'nin ardından 7 puan ile maç fazlasıyla üçüncü sırada kaldı.



Letonya gelecek maçta Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşırken, Ermanistan sahasında Galler'i ağırlayacak.



PUAN DURUMU



1- Hırvatistan: 4 maç, 10 puan

2- Türkiye: 5 maç, 10 puan

3- Ermenistan: 6 maç, 7 puan

4- Galler: 5 maç, 7 puan

5- Letonya 6 maç, 3 puan











