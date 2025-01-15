Ragbi Federasyonunun '9 branşta 16 bin sporcusu' var

Ragbi, beyzbol, softbol, korumalı futbol, flag futbol, salon beyzbolu (Beyzbol5), lakros, kriket ve paralimpik ragbi olmak üzere 9 branşı bünyesinde bulunduran Türkiye Ragbi Federasyonu, 16 bin sporcusuyla faaliyetlerini sürdürüyor.



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AA muhabirine, federasyonunun, 2001'de Beyzbol Softbol Federasyonu olarak kurulduğunu, ilerleyen zamanlarda isim değişikliğiyle çatısı altına diğer branşları toplayarak Türkiye Ragbi Federasyonu olduğunu söyledi.



7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa'nın en üst ligi olan Championship Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterdiğini vurgulayan Şahin, 7'li Ragbi Erkek Milli Takımının ise Avrupa Trophy Ligi'ndeki yerini koruduğunu ifade etti.



7 branş olimpik



Şahin, federasyon bünyesinde olimpik 7 branşın bulunduğunu vurguladı.



Paralimpik ragbinin federasyona yeni bağlandığını aktaran Şahin, "Bünyesinde 9 branşı barındıran tek federasyonuz. Hepsi ayrı ayrı branşlar. Beyzbol ve salon beyzbolu olarak adlandırdığımız branşımızda 2024'te Avrupa 2'ncisi olduk. Şu an dünyada ilk 10'un içerisindeyiz, 2032 ve 2036 olimpiyatları için hazırlanıyoruz. Avrupa'da 2'nci, dünyada 4'üncü olan bir takımımız var. Takımımızı bu yarışta en üste taşıyıp olimpiyatlara kadar bu süreci iyi değerlendirmek istiyoruz." dedi.



"Bizim köklü branşımız ragbidir." ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:



"Ragbide kadınlarımız, olimpik branşta Avrupa'da en üst ligde yarışan bir takım. Avrupa'da ve dünyada bu branş 200 yıldır var. Biz de 15 yıldır yapılıyor ama Avrupa'nın en üst ligine çıkmış durumdayız. Erkekler ve kadınlarımız bu sene Trophy liginde mücadele edecekler. İlerleyen zamanda inşallah daha üst seviyelere oynayacağız."



Ragbi branşında Avrupa 2'nciliği, 18 yaş altında Avrupa şampiyonlukları kazandıklarını anlatan Şahin, madalya almadıkları "bir yıl" olmadığını dile getirdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın destekleriyle yakında yeni bir tesise kavuşacaklarını vurgulayan Şahin, "Bütün branşlarımızı topladığımızda şu an 16 binin üzerinde sporcumuz var. Bunlara okul sporlarını katmıyorum. 2023'te okul sporlarına sadece ragbi branşına başvuran 4 bin 500 öğrencimiz varken, 2024'de bu sayı 9 bin 400'e çıktı." diye konuştu.



Federasyon bünyesindeki gençlerin başarılı performans sergilediğine dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz Türkler mücadeleyi seviyoruz. Tamamen kıran kırana bir mücadele. Bizim de ruhumuza uygun bir spor. İnşallah bu branşların hepsinde başarılı olmak için çalışacağız."



