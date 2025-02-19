Rafa Silva Solskjaer ile büyülüyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın performansını keyifle izlerken, Portekizli yıldız da sahada büyüleyici bir oyun sergilemeye devam ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra düşüş yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte yeniden çıkışa geçti.





Norveçli teknik adamın ilk maçında Athletic Bilbao karşısında 1 gol ve 2 asistle göz dolduran Rafa Silva, skora katkı yapmaya devam etti. Yeni oyun sisteminde rakip kaleye daha fazla gitmeye başlayan deneyimli oyuncu, Antalyaspor ve Trabzonspor ağlarını sarsarak takımına önemli katkılar sundu.





Özellikle Trabzonspor maçında ikinci yarıda sergilediği etkileyici performansla ayakta alkışlanan Rafa Silva, Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi haline geldi.



