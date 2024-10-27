Rafa Silva, Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Rafa Silva, Galatasaray derbisinde yıldızını parlatmaya odaklandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva, Galatasaray'ı gözüne kestirdi
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27 Ekim 2024 13:09
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 28 Ekim Pazartesi oynayacakları Galatasaray derbisinde 5-0'lık Süper Kupa finalindeki performansını yeniden göstermek için sahaya çıkacak.  

Milli araya girmeden önce oynadığı son 7 maçta gol ve asist katkısı veremeyen Rafa Silva'ya dinlenmek iyi geldi. Portekizli, geçtiğimiz hafta ligde Konya ağlarını sarsarken, Lyon karşısında da Gedson'u golle buluşturdu. Tecrübeli futbolcu, peş peşe iki maçta da tabelaya katkı vererek performansını yükseltirken şimdi de gözüne Galatasaray'ı kestirdi. 31 yaşındaki oyuncu, derbide de sahne alarak yıldızını parlatmaya odaklandı. Süper Kupa'da 5-0'lık maçta 1 gol, 1 asist yapan yıldız futbolcu, aynı performansı göstermek istiyor.
PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. 
 
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