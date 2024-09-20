Rafa Silva: "Gaddarca tekme atıyorlar!"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, kendisine yapılan sert faullere isyan etti.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva: 'Gaddarca tekme atıyorlar!'
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20 Eylül 2024 10:04
Son güncelleme 20 Eylül 2024 13:17
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, kendisine atılan tekmelerden şikayetçi oldu.

Rafa Silva, "Maçlar adil olmuyor. Hakem kararları ne yazık ki bizi tekmelerden korumuyor" dedi.

31 yaşındaki Portekizli orta saha, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.

EN FAZLA FAUL YAPILAN OYUNCU RAFA

Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan siyah beyalılarda Rafa'nın durumu farklı. Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada. 

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