Rafa, Mario Gomez'in rekoruna gözünü dikti!

Rafa Silva, Hatayspor karşılaşmasında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla, Mario Gomez'in bir sezonda en çok gole etki eden yabancı oyuncu rekoruna iki adım daha yaklaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa, Mario Gomez'in rekoruna gözünü dikti!
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26 Nisan 2025 12:31
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüp tarihine geçmeye çok yakın.

Portekizli oyuncu, sezonun kalan bölümünde 5 gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak.

UNVAN MARİO GOMEZ'DE

Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanı 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait.

TOPLAM 28 GOLE KATKI

Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti.

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