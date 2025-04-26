Rafa, Mario Gomez'in rekoruna gözünü dikti!

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Portekizli oyuncu, sezonun kalan bölümünde 5 gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak.
UNVAN MARİO GOMEZ'DE
Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanı 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait.
TOPLAM 28 GOLE KATKI
Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti.
Portekizli oyuncu, sezonun kalan bölümünde 5 gol katkısı daha yapması halinde, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak.
UNVAN MARİO GOMEZ'DE
Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanı 2015/16 sezonunda 28 gol ve 5 asist ile 33 gole katkıda bulunan Mario Gomez'e ait.
TOPLAM 28 GOLE KATKI
Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 28 gole direkt etki etti.