Rade Krunic'ten Milan'a rest: "Bırakın gideyim"

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rade Krunic'in Milan'dan kolaylık istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rade Krunic'ten Milan'a rest: 'Bırakın gideyim'
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15 Ağustos 2023 18:35
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 18:57
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için Milan'ın inadı kırılmıyor.

İŞTE KONUŞULAN RAKAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

SON TEKLİFE DE RET, TALEP EDİLEN BONSERVİS

İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.

FENERBAHÇE İÇİN GÖRÜŞTÜ

Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

SEZON PERFORMANSI

Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. 

 



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