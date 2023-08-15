Rade Krunic'ten Milan'a rest: 'Bırakın gideyim'

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Rade Krunic için Milan'ın inadı kırılmıyor.
İŞTE KONUŞULAN RAKAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.
SON TEKLİFE DE RET, TALEP EDİLEN BONSERVİS
İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.
FENERBAHÇE İÇİN GÖRÜŞTÜ
Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
SEZON PERFORMANSI
Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
İŞTE KONUŞULAN RAKAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.
SON TEKLİFE DE RET, TALEP EDİLEN BONSERVİS
İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.
FENERBAHÇE İÇİN GÖRÜŞTÜ
Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
SEZON PERFORMANSI
Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.