Radamel Falcao'nun son durağı netleşiyor!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao, an itibarıyla Rayo Vallecano tarafından gözden çıkarıldı. 37 yaşındaki Kolombiyalı forvet, son imzasını ülkesine dönmek için atacak.Zamanında çok büyük işler yapan ve klas dokunuşları ile herkesin takdirini kazanan Radamel Falcao, artık kariyerinin son döneminde ve performansı da sürekli olarak daha kötüye gidiyor.Deneyimli golcü, önümüzdeki yaz Rayo Vallecano tarafından serbest bırakılacak ve ülkesinin takımlarından olan Millonarios'a imza atacak. Kolombiya basınının duyurduğu haberde, Falcao'nun ülkesinde çok saygı gördüğü ve emeklilikten önceki son durağının Millonarios olacağı ifade edildi.Halihazırda sözleşmesi sona erecek olan Radamel Falcao'ya, İspanyol kulüpten de uzatma teklifi gelmeyecek ve yollar net olarak ayrılacak. Hatta oyuncunun alternatifleri için şimdiden araştırmalar başlarken, Falcao da Millonarios ile temaslarda bulundu.Rayo Vallecano ile bu sezon 22 maça çıkan Kolombiyalı, sadece 610 dakika sahada kalabildi ve 2 gol attı.