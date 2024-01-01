Rachid Ghezzal: "Kararda yanlışlık var"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Samet Aybaba ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rachid Ghezzal: 'Kararda yanlışlık var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 13:21
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Baily ile birlikte kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında yer alan Rachid Ghezzal kendisi ile ilgili neden böyle bir karar alındığını anlamadığını ifade etti.

Kiralık geldiği 2020-21 sezonu dahil olmak üzere 3.5 yıldır Beşiktaş'ta yer alan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile duruma hakkında bir görüşme yaptı.

"KARARDA YANLIŞLIK VAR"

Ghezzal'ın Aybaba'ya "Geldiğim günden bu yana sakatlıklar hariç antrenman kaçırmadım. Bunlar raporlar halinde kulübün teknik ekipleri tarafından bilinir. Sanırım yanlışlık oldu. Takımda son haftalarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir karar alınmasına saygı duyuyorum. Ama ortada yanlış anlaşılma var. Başarısızlık varsa tüm takım olarak sorumluyuz. Başarıda da aynı şekilde sorumluyuz. Taraftarlar merak etmesin en kısa zamanda toparlanıp alkışlanacağız ve takımımızı zirveye taşıyacağız" dediği ifade edildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak yeni gelecek teknik adamın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Yeni hoca ile birlikte ceza alan futbolcuların durumun netleşeceğini belirten Aybaba, Ghezzal dahil bu oyunculardan performanslarını yüksek tutmalarını istedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery