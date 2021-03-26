'Rachid Ghezzal için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girebilir'

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na davet edilen Rachid Ghezzal'la ilgili olarak Fransız basınında flaş bir iddia gündeme geldi.Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, sakatlandığı için ikinci yarıda forma giyemedi. 28 yaşındaki futbolcunun korkulacak bir durumunun olmadığı ancak tedbir amaçlı pazartesi günkü Botswana maçında forma giymeyeceği açıklandı.Fransız basınından Sebastien Denis, Beşiktaş'ta 21 lig maçında 13 asist yapan Rachid Ghezzal'ın yakın arkadaşıyla yaptığı konuşmayı aktardı. Ghezzal'ın yakın arkadaşı "Rachid Ghezzal kendini iyi hissediyor ve Cezayir Milli Takımı'na yeniden döndüğü için hem mutlu hem de gururlu. Beşiktaş'a imza attığında, önceliklerinin başında iyi performans göstermek ve milli takıma dönmek vardı. Bunun için aşırı motiveydi ve kısa sürede başardı." ifadelerini kullandı.Öte yandan haberin devamında Rachid Ghezzal'ın geleceğiyle ilgili flaş ifadeler kullanıldı." iddiası ortaya atıldı.