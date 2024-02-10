Rachid Ghezzal'ı sakatlıklar bırakmıyor

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla 15 resmi maç kaçıran Rachid Ghezzal son oynanan Antalyaspor maçına da sakatlık sebebiyle başlayamadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ı sakatlıklar bırakmıyor
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10 Şubat 2024 10:41
Son güncelleme 10 Şubat 2024 10:51
Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Rachid Ghezzal ilk 11'e yazılmasına karşın ağrıları nedeniyle sahaya çıkamadı.

15 MAÇ KAÇIRDI

Sezon başından beri sakatlıklardan ve antrenman eksikleri nedeniyle 72 gün takımdan ayrı kalan Cezayirli yıldız, 15 resmi maçı da kaçırdı.

Bu sezon 20 resmi maçta formayı sırtına geçirip 948 dakika sahada kalan Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş'ın 2020-2021 şampiyonluğunda 31 maça çıkarak 8 gol, 17 asist ile mimarlardan olan Rachid Ghezzal eski formundan oldukça uzakta.

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