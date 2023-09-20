Rachid Ghezzal gözünü ilk 11'e dikti

Yaşadığı ağır sakatlıklardan kurtulan Rachid Ghezzal yeniden takımın değişilmez ismi olmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal gözünü ilk 11'e dikti
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20 Eylül 2023 08:46
Beşiktaş'ın geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen sezon faydalanamadığı Rachid Ghezzal, yaz dönemi hazırlıklarında bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kalmıştı.

Tedavisinin ardından Sivas maçının son 3 dakikasında takıma dahil olan Cezayirli kanat, Trabzon deplasmanında da 67. dakikada oyuna girdi.

ÇABA SARF EDİYOR

Tecrübeli futbolcunun hedefi ise yeniden takımın değişmezleri arasında yer almak. Bunun için yoğun çaba harcayan 31 yaşındaki yıldızın, uyku düzeni ve beslenmesine çok dikkat ettiği, ayrıca özel çalışmaları disiplinli bir şekilde uyguladığı belirtildi.

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