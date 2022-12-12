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Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk mesajı!

Sakat olmasına rağmen Antalya kampına götürülen ve tedavisine burada devam edilen Rachid Ghezzal, şampiyonluk için en büyük adayın Beşiktaş olduğunu söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk mesajı!
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12 Aralık 2022 11:08
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakat olmasına rağmen Antalya kampına götürülen ve tedavisine burada devam edilen Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN EN BÜYÜK ADAY BİZİZ"

Cezayirli futbolcu, güzel bir sezon geçtiğinin altını çizerek "Çekişmeli bir sezon oluyor. Tabii ki bu ligin kalitesi açısından çok önemli. Biz de iddiamızı göstermeye devam edeceğiz. Zaman zaman şanssızlık yaşadık ancak şampiyonluk için en büyük aday yine Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Siyah-beyazlı yıldız, tedavisinin iyiye gittiğini de bildirerek sahaya çıkmayı iple çektiğini sözlerine ekledi. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara da mesaj gönderip "Onları çok özledim. Desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. 

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