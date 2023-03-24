Rachid Ghezzal'a 90 dakika yüklemesi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Cezayirli yıldız oyuncu Rachid Ghezzal, bu sezon talihsiz sakatlıklar yaşadı ve uzun süre formasından uzak kaldı.Uzun süren sakatlığın ardından sahalara geri dönen Ghezzal, Antalyaspor maçında ısınma sırasında tekrar sakatlandı ve tekrar kısa süreli sahalardan uzak kaldı. En son oynann İstanbulspor maçı ile formasına geri kavuşan Ghezzal, Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada olmak istiyor.Şenol Güneş'te zorlu derbide Ghezzal'dan çok şey bekliyor.Sakatlıktan kurtulan Rachid Ghezzal'ın ilk 11 özlemi İstanbulspor karşısında sona ermiş, tecrübeli futbolcu Cenk'in attığı golün asistini yapmıştı. Ancak fiziksel açıdan yeterli olmadığı için 63. dakikada oyundan alınmıştı.Cezayirli yıldız için yeni hedef, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynayabilmesi. Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek adına takım antrenmanları dışında bireysel olarak vücut güçlendirme çalışmaları yapıyor.