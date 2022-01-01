Quin Snyder, Frank Vogel'ın yerini alabilir mi?

Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder'ın, Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel'ın yerini alabilecek adaylardan biri olabileceği öne sürüldü.



Substack'in NBA yazarı Marc Stein, Lakers ve Vogel'ın bu sezondan sonra yollarını ayırmaya karar vermeleri durumunda, Snyder'ın Lakers koçluğunu devralabilecek önemli bir isim olarak ortaya çıktığını belirtti:



"Hollywood'da kabus gibi geçen bir sezonun ardından Lakers ve Frank Vogel'ın yollarını ayırması halinde, Snyder'ın adının Lakers için olası adaylardan biri olarak göründüğünü de duymuştum."



Vogel'ın koltuğu, takımın bu sezon hayal kırıklığı olan performansı nedeniyle sürekli olarak sallantıdaydı. Lakers, 2021-22 sezonunun başlangıcından önceki yüksek beklentilerine rağmen, 31-41'lik derecesiyle play-in turnuvası potasına kadar düşmüş bulunuyor.



Snyder'ın adı, ayrıca gelecekte San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in yerine geçebilecek adaylar arasında da geçiyordu.



