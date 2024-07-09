Quick Sigorta, HSSK Kupası Yelken Yarışları'nda şampiyon oldu

Quick Sigorta HSSK yelken takımı, Quick Sigorta HSSK Kupası Yelken Yarışları'nda yapılan üç yarışın tamamını kazanarak şampiyon oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta ekibi, yönetim kadrosu başta olmak üzere alanda hazır bulunarak, yarışlar sırasında takıma deniz üzerinde de destek verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, HSSK ile dört yıldır süren işbirliğinin Quick Sigorta'nın enerjisini artırdığını kaydederek, "Yelken ve su sporlarına destek olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün denizde de takip ettik ve yakından da gördük ki sporcular gerçekten çok zor bir işi başarıyor. Zorlu koşullar altında o uyumu, ahengi yakalamak ve başarıya ulaşmak büyük alkışı hak ediyor. Bu nedenle ödüllerden bağımsız bir şekilde, yarışlara katılan ve yelken sporuna gönül veren tüm sporcuları canı gönülden kutluyor, destekliyor ve imrenerek izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da yarışların takım ruhunu ve dayanışmayı en üst seviyede hissettirdiğini belirtti.



Özsoy, "Her yarışta sporcularımızın gösterdiği azim ve kararlılık, Quick Sigorta ailesi olarak bize ilham veriyor. HSSK ile sürdürdüğümüz bu değerli işbirliği, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda bir dostluk ve dayanışma örneği. Quick Sigorta olarak bugün yine bu heyecana ortak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.





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