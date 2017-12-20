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PSV Eindhoven çeyrek finalde

Hollanda Kupası son 16 turunda PSV Eindhoven, VVV Venlo'yu 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
PSV Eindhoven çeyrek finalde
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20 Aralık 2017 22:25
PSV Eindhoven - VVV Venlo maçında kazanan, 4-1'lik skorla PSV Eindhoven oldu. Hollanda Kupası son 16 turundaki mücadele, Philips Stadı'nda oynandı.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada de Jong, 66. dakikada van Ginkel, 80. dakikada Lozano ve 90+3. dakikada Isimat-Mirin'den geldi. Venlo'nun tek sayısını ise 41. dakikada Rutten kaydetti.

PSV Eindhoven, bu sonucun ardından kupada çeyrek finale adını yazdırdı.



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