PSG'de Mbappe yerine Salah iddiası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain için gündeme flaş bir iddia düştü.



Paris cephesi, Kylian Mbappe'nin 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmaması halinde alternatiflerini belirlemeye başladı.



Fransız basınının haberine göre; Mbappe'nin olası ayrılığında Paris Saint-Germain'in Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ı transfer edecek. PSG yöneticilerinin geçtiğimiz ay Mısırlı futbolcu ve menajeriyle temasa geçtiği aktarıldı.



Ancak PSG'nin Salah transferinde işi, düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Yıldız futbolcu için Real Madrid ve Barcelona'nın devreye gireceği belirtildi. Salah da geçtiğimiz gün verdiği röportajda İspanya'da top oynamak isteyebileceğini dile getirmişti.



