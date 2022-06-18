HAKIMI, SAISS İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA BAŞARI DİLEDİ

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Hırvat futbolcunun boşluğunu doldurmak için Romain Saiss'e imza attırdı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcuya, yıldız oyuncu Achraf Hakimi'den de destek geldi.Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain forması giyen Hakimi ile Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in yakın arkadaş oldukları biliniyor.Hakimi, Saiss ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Beşiktaşlı futbolcuya başarı diledi. Ayrıca Hakimi'nin olduğu görselde Mehdi Benatia'nın da olması dikkati çekti.