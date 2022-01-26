PSG, Ndombele için formül arıyor!

Ligue 1 devi Paris Saint Germain, Tottenham'ın orta sahası Tanguy Ndombele için girişimlerini sürdürüyor.



Getfotballnewsfrance'ın haberine göre, Paris ekibinin, 25 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirebilmek için orta sahasından bir oyuncuyu satması gerektiği belirtildi.



Haberde ayrıca, İngiliz ekibinin oyuncunun maaşının tamamına karşılık Fransız oyuncuyu kiralık olarak bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.



Takımdaki maaş yükünden dolayı satmadan oyuncuyu alamayacak olan Paris Saint Germain'in bir orta saha ile yollarını ayırması gerektiği ancak hiçbir oyuncunun buna yanaşmadığı ifade edildi.



Yıllık yaklaşık 12 milyon euro alan Ndombele bu sezon, Tottenham formasıyla çıktığı 16 maçta, 2gol - 1 asist yaptı.





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