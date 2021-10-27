PSG'li Ander Herrera soyuldu!

Paris Saint Germain'de forma giyen Ander Herrera, kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyguna uğradı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'li Ander Herrera soyuldu!
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27 Ekim 2021 18:31
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de forma giyen Ander Herrera talihsiz bir olay yaşadı.

32 yaşındaki İspanyol futbolcunun 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde aracı ile bir trafik ışığında durduğu sırada soyulduğu belirtildi.

PSG'li oyuncu otomobili ile kırmızı ışıkta dururken, kimliği belirsiz bir kişinin araca girerek yolcu bölümünde bulunan cüzdan ve telefonu aldığı öğrenildi. Polis, soygun ile ilgili çalışma başlattı.


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