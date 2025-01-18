Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lens deplasmanına konuk oldu. PSG, geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.



Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.



