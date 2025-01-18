PSG, ikinci yarıda geri döndğ!

Fransa Ligue 1'de PSG, 1-0 geriye düştüğü maçta Lens'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG, ikinci yarıda geri döndğ!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 20:55
Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lens deplasmanına konuk oldu. PSG, geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery