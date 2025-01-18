Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lens deplasmanına konuk oldu. PSG, geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.
Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.