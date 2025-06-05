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PSG'den yeşil ışık: Ali Koç'un iki golcü hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skriniar'ın yanı sıra Kolo Muani ve Gonçalo Ramos'u da istedi; PSG Başkanı Al-Khelaifi onay verdi. İşte detaylar...

calendar 05 Haziran 2025 11:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
PSG'den yeşil ışık: Ali Koç'un iki golcü hamlesi!
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Paris Saint Germain'in Inter'i 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu Münih'teki dev maçın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 

Başkan Ali Koç, finali izlemek için gittiği Almanya'da yakın dostu Nasser Al-Khelaifi ile bir araya geldi. Herkes zirvenin Milan Skriniar'ın bonservisinin alınması için olduğunu zannetti.

PSG'NİN NÖBETÇİSİ



Ancak Başkan Ali Koç'un Al-Khelaifi ile zirvesinde Skriniar'ın dışında iki önemli santrfor daha gündeme geldi. Koç, Al-Khelaifi'den sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Randal Kolo Muani ile Teknik Direktör Luis Enrique'nin nöbetçi golcü olarak kullandığı Gonçalo Ramos'u istedi. Al-Khelaifi'den olumlu yanıt geldi.

DÖRT YILDIZIN İKİSİ

Gonçalo Ramos, Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri ve düzenli oynayacağı bir takımda forma giymek istiyor. Muani de Luis Enrique'nin planlarında yer almıyor. F.Bahçe iki forvetle anlaşırsa PSG kolaylık gösterecek. Böylece "Dört yıldız alacağız" diyen Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sözlerindeki iki isim deşifre oldu.


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