PSG'den yeşil ışık: Ali Koç'un iki golcü hamlesi!

Paris Saint Germain'in Inter'i 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu Münih'teki dev maçın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



Başkan Ali Koç, finali izlemek için gittiği Almanya'da yakın dostu Nasser Al-Khelaifi ile bir araya geldi. Herkes zirvenin Milan Skriniar'ın bonservisinin alınması için olduğunu zannetti.



PSG'NİN NÖBETÇİSİ

Ancak Başkan Ali Koç'un Al-Khelaifi ile zirvesinde Skriniar'ın dışında iki önemli santrfor daha gündeme geldi. Koç, Al-Khelaifi'den sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Randal Kolo Muani ile Teknik Direktör Luis Enrique'nin nöbetçi golcü olarak kullandığı Gonçalo Ramos'u istedi. Al-Khelaifi'den olumlu yanıt geldi.Gonçalo Ramos, Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri ve düzenli oynayacağı bir takımda forma giymek istiyor. Muani de Luis Enrique'nin planlarında yer almıyor. F.Bahçe iki forvetle anlaşırsa PSG kolaylık gösterecek. Böylece "Dört yıldız alacağız" diyen Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sözlerindeki iki isim deşifre oldu.