PSG, Chevalier için anlaştı!

Paris Saint-Germain, Lille'den Fransız kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ve Lille, 23 yaşındaki file bekçisi için anlaşma sağladı.



Yapılan anlaşmaya göre, Paris Saint-Germain, Chevalier için Lille'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek Fransız eldiven, başkent temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Lucas Chevalier'in, Paris Saint-Germain'e transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.



