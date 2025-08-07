07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

PSG, Chevalier için anlaştı!

PSG ve Lille, kaleci Lucas Chevalier için 40 Milyon euro'luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçecek olan 23 yaşındaki kaleci, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

calendar 07 Ağustos 2025 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain, Lille'den Fransız kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ve Lille, 23 yaşındaki file bekçisi için anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Paris Saint-Germain, Chevalier için Lille'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Paris Saint-Germain için sağlık kontrolünden geçecek Fransız eldiven, başkent temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lucas Chevalier'in, Paris Saint-Germain'e transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

  
