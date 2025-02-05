PSG, 3. Lig ekibini yenerek turladı

Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, 3. Lig ekibi Le Mans'ı deplasmanda 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, 3. Lig ekibini yenerek turladı
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05 Şubat 2025 01:07
Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, 3. Lig ekibi Le Mans ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Stade Marie-Marvingt'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Desire Doue ve 71. dakikada Bradley Barcola kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte PSG, adını çeyrek finale yazdırdı. Le Mans ise turnuvaya veda eden takım oldu. 
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