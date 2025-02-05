Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, 3. Lig ekibi Le Mans ile deplasmanda karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Stade Marie-Marvingt'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Desire Doue ve 71. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, adını çeyrek finale yazdırdı. Le Mans ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Stade Marie-Marvingt'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Desire Doue ve 71. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, adını çeyrek finale yazdırdı. Le Mans ise turnuvaya veda eden takım oldu.