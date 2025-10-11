11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor yenişemedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.

calendar 11 Ekim 2025 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor yenişemedi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım 24. dakikada Aryana Haryev'in attığı golle öne geçti.

Gizem Aydın'ın 27. dakikada attığı gol ile eşitliği yakalayan Fatih Vatanspor, 37. dakikada Nazlı Örnek'in golüyle de ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

79. dakikada Berra Bayraktar'ın golüyle Prolift Giresun Sanayispor eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
