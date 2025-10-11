Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor yenişemedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Prolift Giresun Sanayispor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım 24. dakikada Aryana Haryev'in attığı golle öne geçti.
Gizem Aydın'ın 27. dakikada attığı gol ile eşitliği yakalayan Fatih Vatanspor, 37. dakikada Nazlı Örnek'in golüyle de ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.
79. dakikada Berra Bayraktar'ın golüyle Prolift Giresun Sanayispor eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
