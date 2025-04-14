Pritchard: "Yılın Altıncı Adamı ödülünü hak ettim"

Boston Celtics'in yedek oyun kurucusu Payton Pritchard, bu sezon gösterdiği performansla "Yılın Altıncı Adamı" ödülünü hak ettiğine inanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pritchard: 'Yılın Altıncı Adamı ödülünü hak ettim'
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14 Nisan 2025 13:45
Boston Celtics'in yedek oyun kurucusu Payton Pritchard, bu sezon gösterdiği performansla "Yılın Altıncı Adamı" ödülünü hak ettiğine inanıyor.

Celtics, normal sezonu 61 galibiyetle tamamladı ve Doğu'nun favorisi olarak playofflara giriyor.

"Takımıma enerji katmak ve ligdeki en iyi bench oyuncusu olmak için elimden geleni yaptım. Ödülü alırsam çok büyük bir onur olur ama bu benim kontrolümde değil," diyen Pritchard, sezon boyunca gösterdiği istikrarla dikkat çekti.

Sezon boyunca kenardan gelerek 14.3 sayı, 3.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalayan Pritchard, üçlüklerde %40.7 isabet oranı ile oynadı ve takımın en çok üçlük atan oyuncusu oldu.

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