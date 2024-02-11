Priske: "Galatasaray maçında hazır olacak"

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Karvina maçında kadroda yer almayan Lukas Haraslin'in Galatasaray maçına hazır olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Priske: 'Galatasaray maçında hazır olacak'
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11 Şubat 2024 15:38
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, ligde Karvina karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Priske, "Organizeydik ve hücum ile savunma arasında iyi bir denge kurduk. Maçta topa sahip olma oranımızın yüksek olmasını bekliyorduk ve savunmada iyi organize olan rakibimizden kontra ataklar gelebilirdi ancak biz bunu iyi kontrol ettik. Rakibin oyuncularını kalemizden uzak tutmayı başardık ve yüksek sayıda şans yarattık" şeklinde konuştu.

Priske, maç kadrosunda yer almayan Slovak kanat oyuncuları Lukas Haraslin'in Galatasaray ile oynayacakları maça yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen soruya ise, "Galatasaray maçı için hazır olacak" cevabını verdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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