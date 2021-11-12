Premier Lig'de Ekim ayının en iyisi Tuchel!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel, Ekim ayının en iyi teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de Ekim ayının en iyisi Tuchel!
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12 Kasım 2021 18:17
İngiltere Premier Lig'de Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel Ekim ayının en iyi antrenörü seçildi.

İngiliz devi Ekim ayında oynadığı dört lig maçını da kazandı. Bu maçlarda toplamda 14 gol kaydeden İngiliz ekibi sadece 1 gol yedi.

Ligde 26 puanla ilk sırada yer alan Chelsea, Manchester City'nin 3 puan önünde bulunuyor.


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