Powell: "Toronto'dan ayrılmak istemedim, Celtics gibi olabilirdik"

LA Clippers guardı Norman Powell, eski takımı Toronto Raptors'tan "hiç ayrılmak istemediğini" itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Powell: 'Toronto'dan ayrılmak istemedim, Celtics gibi olabilirdik'
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04 Eylül 2023 13:57
LA Clippers guardı Norman Powell, eski takımı Toronto Raptors'tan "hiç ayrılmak istemediğini" itiraf etti.

Raptors'ın 2019 NBA şampiyonluğunu kazanan kadrosunun bir parçası olan Powell, Toronto'nun çekirdek oyuncularını elinde tutması durumunda neler olabileceğini tartıştı.

YouTube'dan içerik üreticisi Michael Flix ile yaptığı röportajda Powell, Raptors'ın kendisini takas etmesinden dolayı "kırıldığını" ve aslında hiç ayrılmak istemediğini söyledi.

Powell ayrıca, Pascal Siakam, Fred VanVleet ve OG Anunoby gibi isimlerle takımın Boston Celtics'in şu anki hali kadar iyi olabileceğine inandığını da sözlerine ekledi:

"Toronto'dan ayrılmak istememiştim. Kalmak istiyordum. Fred, Pascal, OG ve benden oluşan o takım çekirdeği, Boston'ın şu anki hali gibi olabilirdi."

Powell, Raptors'ta maç başına sadece 9,9 sayı ortalaması yakalamış, ancak kariyerinin büyük bölümünde çok sınırlı bir rol oynamak durumunda kalmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun sayı ortalaması 2019 ve 2020 sezonlarında maç başına 17,5 sayıya yükselmişti.

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