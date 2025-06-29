Potanın Perileri, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 7'nci oldu ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.Litvanya, maçın başlarında hücum ribauntlarında etkili olarak ikinci şans sayıları üretti. Milliler, Sevgi Uzun'un skorer bir performans sergilediği ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.Tam saha baskısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan ay-yıldızlılar, ikinci periyodun başlarında farkı 13 sayıya çıkardı: 21-34. Litvanya, bu çeyrekte Jocyte ve Juskaite'nin basketleriyle skora tutundu. Rakibinin erken faul problemine girmesiyle serbest atış çizgisinden sayı bulan milli takım, devre arasına 52-46 üstün gitti.İkinci devreye iyi hücum ederek başlayan Litvanya, üçüncü periyodun ortalarında 5 sayılık farkla öne geçti: 63-58. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren milli takım, 65-63'lük skorla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Erken faul problemine giren ay-yıldızlılar karşısında serbest atış çizgisine giderek sayı kaydeden Litvanya, final periyoduna 74-73 önde girdi.Başa baş mücadeleye sahne olan son periyodun başlarında Alperi Onar'ın kritik isabetleriyle üstünlük yeniden el değiştirdi ve milli takım, skoru 84-76 yaptı. İki takımın da pota altını zorladığı kalan bölümde üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran milliler, mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.Milli takımda McCowan ve Sevgi Uzun 22'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Litvanya'da Juskaite'nin 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.Bu sonuçla turnuvayı 7. sırada bitiren milliler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasında yer alma hakkı elde etti.Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın mücadele etme hak kazandığı elemelere, Almanya ve Çekya'nın katılması ise önceden kesinleşmişti.Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.