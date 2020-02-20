- Bir de beraberliği var

- Resmi maçlardaki ilk galibiyet

- En farklı skorlar

- Ufuk Sarıca ile 24. resmi maç

- Hollanda ile 5. resmi maç olacak

Organizasyon Yer Tarih Skor 1949 Avrupa Şampiyonası Mısır 21.05.1949 38-24 1963 Avrupa Şampiyonası Polonya 10.01.1963 72-74 1963 Avrupa Şampiyonası Polonya 13.01.1963 64-62 1975 Avrupa Şampiyonası Yugoslavya 09.07.1975 71-64

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Hollanda'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 994. karşılaşmasını oynayacak.Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 993 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 482 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve finallerinde olmak üzere 23 resmi karşılaşmaya çıktı.Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 11 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.Ufuk Sarıca yönetimindeki milliler, geçen yıl Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı beş karşılaşmada iki galibiyet ve üç yenilgi aldı.A Milli Takım, cuma günkü rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek.Son olarak 1975'teki Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip olacak.Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı.Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı 4 resmi maçın sonuçları şöyle:Not: Tabloda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.