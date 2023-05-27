Porto görevini yaptı ama yetmedi

Portekiz Primera Ligi'nin son haftasında Porto, Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Porto görevini yaptı ama yetmedi
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27 Mayıs 2023 22:08
Portekiz Primera Ligi'nin son haftasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile Joao Filipe'nin yönetimindeki Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto 3-0 kazanırken goller; 8. dakikada Mehdi Taremi, 32. dakikada Otavio ve 39. dakikada Evanilson'dan geldi. Konuk ekip Vitoria Guimaraes'te Tomas Hardel, maçın 2. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 85 puana yükselen Porto, lider Benfica'nın da Santa Clara'yı evinde 3-0 yenmesi sonucu ligi ikinci sırada tamamlamış oldu. Vitoria Guimaraes ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.

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