UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Porto, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. BayArena'daki maçı Porto 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Galeno ve 53 ile 64. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti.



Bayer Leverkusen'de 16. dakikada Kerem Demirbay bir penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Porto, grupta 6 puana yükseldi. Bayer Leverkusen 3 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki haftasında Porto, Club Brugge deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'e konuk olacak.





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