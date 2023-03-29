Portlant Trail Blazers'ın, Damian Lillard'ı sezonun geri kalanında oynatmayacağı bildirildi.



Trail Blazers, sezonun ikinci yarısındaki hayal kırıklığı yaratan performansıyla play-in turnuvası potasından da düşmüştü.



Şu anda 32 galibiyeti bulunan Blazers, Lillard'ın yokluğunda sezonu NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçim yapabileceği bir noktada tamamlayabilir.



The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz günlerde Lillard ve Blazers'ın bu yaz "sırada ne olacağı hakkında ciddi görüşmeler" yapabileceğini söylemişti.





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