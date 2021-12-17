Portekiz'den Bruno Pinheiro itirafları

Portekizli gazeteci Andre Monteiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen Bruno Pinheiro'yu değerlendirdi.

Haber; Milliyet
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Portekiz'den Bruno Pinheiro itirafları
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17 Aralık 2021 08:44
Portekizli gazeteci Andre Monteiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen Bruno Pinheiro'yu Milliyet'e yorumladı.

Record muhabiri olan Monteiro şu ifadeleri kullandı:

"Pinheiro'nun şimdi Beşiktaş'a gitmezse sezon sonu Portekiz'in büyük kulüplerinden teklif alması kuvvetle muhtemel. Pinheiro karakter olarak ciddi ve kibar, sadece sahadaki işine odaklı bir isim. Hakemle uğraşmaz, taraftarla didişmez, oyuncularıyla arası hep iyidir. Futbolcularla ilişkisi son derece olumlu. Diktatöryel bir liderlik yerine arkadaşça bir liderliği var futbolcuları üzerinde. Bu açıdan takımla tam olarak bütünleşebiliyor. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları kullanmayı seviyor, fizik ya da mücadeleye dayanan bir futboldan çok topa sahip olan bir oyun tarzını benimsiyor. Beşiktaş'taki kadar dünya yıldızı futbolcularla daha önce çalışmadı ancak hazırlıklı olacak ve bu durumun üstesinden gelecektir. Beşiktaş'ın alışık olduğu 4-3-3'ü Estoril'e oynatıyor olması da bir avantaj."


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