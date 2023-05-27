Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile karşı karşıya geldi.



Benfica'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Son haftaya 2 puan önde giren Benfica hata yapmadı ve şampiyonluğa ulaştı.



Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.



PORTO KAZANDI AMA YETMEDİ



Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.



38. ŞAMPİYONLUK GELDİ



Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri bu sonuçla 38. kez zafere ulaştı.



22 puanla son sırada yer alan Santa Clara'nın küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.



