17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Portekiz'de Rafa Silva yorumu: "Benfica'nın aradığı profil"

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş eski Portekizli yıldız Maniche, Rafa Silva'nın Portekiz devinin ihtiyaç duyduğu oyuncu tipine tamamen uyduğunu ifade etti.

calendar 17 Kasım 2025 08:24
Fotoğraf: AA
Portekiz'de Rafa Silva yorumu: 'Benfica'nın aradığı profil'
Beşiktaş'ta milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada en çok konuşulan konu Rafa Silva'nın geleceği…

Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, 32 yaşındaki yıldızın artık önceki performansını sergileyemediğini düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılığa onay verilmesi hâlinde kontrattaki tüm haklarından feragat edeceğini duyurdu.

CNN Portekiz'de yayımlanan Maisfutebol programında konuşan eski Portekizli yıldız Maniche, hemşehrisi Rafa Silva hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.


"JOSE'YE DESTEK SAĞLAR"

Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen 48 yaşındaki eski futbolcu, Türkiye'nin Portekiz'e karakter olarak en çok benzeyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bir Portekizli, İstanbul'da Berlin ya da Londra'ya kıyasla çok daha huzurlu olur. Rafa, Benfica'nın aradığı oyuncu profiline tam uyuyor. Geri dönerse teknik direktör Mourinho'nun oyun düzenine önemli katkı sağlayabilir" dedi. Deneyimli isim, Beşiktaş'taki süreci de yakından izlediğini aktardı.

İKİ ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Beşiktaş'tan ayrılma isteğini açıklayan Rafa Silva konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor. Portekizli yıldız, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen ağrılarını ileri sürerek hem sabah hem de akşam yapılan antrenmanlara katılmadı. Siyah-beyazlı yönetim, ailesi ve menajeriyle görüşebilmesi için oyuncuya geçtiğimiz cumartesi akşamına kadar izin vermişti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
