Popovich'in maske takmasının sebebi: "Ölmek istemiyorum"

San Antonio Spurs koçu Greg Popovich, NBA bubble'ında hala maske takmasının sebebini açıkladı.



Bu yılki NBA sezonunun devamı için hazırlıklar sürüyor ve takımlar ligin Orlando'da yarattığı milyar dolarlık bubble'ın içine yerleşmeye devam ediyor. NBA, günlük KOVID-19 vakaları ABD çapında yükselmeye devam ederken, herkesin güvenliğini sağlamak için katı protokoller ve yönergeler oluşturmuş durumda.



Bubble söz konusu olduğunda NBA oldukça temkinli olsa bile, Popovich işini hiç şansa bırakmıyor:



"Biraz daha yaşlı olan bizlerin, işleri çok daha ciddiye alması yakışık alacaktır. Ölmek istemiyorum."



Popovich, Orlando'daki bubble söz konusu olduğunda, ligin güvenli bir alan yarattığını itiraf etse de, örnek olmaya çalışıyor ve maskesini her fırsatta takıyor:



"Maskemi sürekli takıyorum. Antrenmanlarda da takıyorum ve sadece söyleyecek bir şeyim olduğunda çıkarıyorum."



Yakın zamanda Popovich, Teksas yerel yönetimini, panedmiyi ele alış biçimlerinden ötürü eleştirmiş ve KOVID-19 ile mücadele konusundaki eksikliklerinden ötürü, vali ve yardımcısını "korkak" olarak nitelendirmişti.



