San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Kasım ayında geçirdiği felç sonrası Perşembe günü ilk kez takım oyuncularıyla bir araya geldi.



Popovich, sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, bu sezon takımın başına dönemeyeceğini açıkladı.



Takımın başında, Popovich'in yokluğunda Mitch Johnson görev yapıyor.



Popovich, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon benche dönmemeye karar verdim. Mitch Johnson ve ekibi harika bir iş çıkardı. Oyuncuların gösterdiği bağlılık ve profesyonellik gerçekten takdire şayan. Önceliğim sağlığıma odaklanmak, ancak gelecekte tekrar antrenörlük yapmayı umuyorum."



Spurs, bu sezon play-in mücadelesi verirken, yıldız çaylak Victor Wembanyama'nın da omzundaki kan pıhtısı nedeniyle sezonu kapattığı duyurulmuştu.



