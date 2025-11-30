Pogba'dan taraftara Galatasaray mesajı!

Monaco forması giyen Paul Pogba, ligde sahalarında Paris Saint-Germain ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçın ardından taraftarlarla konuştu.
"PES ETMEYECEĞİZ"
Monaco'nun son dönemde aldığı sonuçlar için, "Geride kaldı!" diyen Pogba, "Bu maç, önemli bir maç ve kazandık. Hepimiz devam edeceğiz. Hepimiz bu işte birlitekyiz. Pes etmeyeceğiz." dedi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftarlarına seslenen Fransız yıldız, "Atmosferi canlandırmamız, daha fazla atmosfer yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.
TARAFTARDAN CEVAP
Pogba'nın bu sözlerine taraftar sözcülerinden biri cevap verdi. Söz konusu taraftar, Fransız yıldıza, "Merak etme, 30 yıldır atmosferi canlandırıyoruz!" diye cevap verdi.
Pogba, daha sonra, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
MONACO'NUN MAÇLARI
İÇ SAHADA RAKİP GALATASARAY
Fransa Ligue 1'de sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Monaco, ligin bir sonraki haftasında Brest deplasmanına gidecek.
Fransız temsilcisi, iç sahadaki bir sonraki maçında ise 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek.
