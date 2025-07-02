Plaj voleybolu hazırlık ve genel yetenek seçme kampı Antalya'da

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek yetenekleri keşfetmek amacıyla hazırlık ve genel yetenek seçme kampı, Antalya'da başladı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Plaj Voleybolu Kamp Eğitim Merkezi'nde bugün başlayan kampta, Plaj Voleybolu Milli Takım Antrenörü Ahmet Tunçay ve kondisyoneri Evren Ersezer yönetiminde 16 sporcu, teknik ve fiziksel testlerden geçerek 7 Temmuz'a kadar değerlendirmeye alınacak.Açıklamada ayrıca, kampta, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek dört genç yıldız sporcu Su Şimdin, Bahar Doğan, Yasemin Yıldırım ve İrem Yener'in de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Dört sporcununtarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek BVA U20 Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri, genç sporcuların buradan alacakları sonuçlarla Avrupa şampiyonası için ana tablo kota hakkı kazanmayı hedefledikleri de ifade edildi.