07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Pisa, Cuadrado'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

34 yıl sonra Serie A'ya yükselen Pisa, Juan Cuadrado'yu ücretsiz bir şekilde kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer döneminin devam etmesi ile birlikte dünya genelinde önemli imzalar atılmaya devam ediyor.

Bu imzalardan biri, Atalanta'dan Pisa'ya giden Juan Cuadrado oldu.

34 yıl aradan sonra Serie B'ye çıkan Atalanta, Juan Cuadrado'yu ücretsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Cuadrado'nun transferi hakkında Pisa'nın paylaşımı şu şekilde:

"Pisa Sporting Club, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun sportif performans haklarını bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

1988 doğumlu oyuncunun uzun ve son derece prestijli kariyerinde 6 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Premier League şampiyonluğu ve 1 İngiltere Lig Kupası yer alıyor. Cuadrado bugüne dek Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter ve Atalanta formalarını giydi; Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 116 maçta 10 gol kaydetti.

Şimdi ise, İtalya Serie A'da halihazırda 395 maça çıkıp 43 gol ve 69 asist yapan Cuadrado, kariyerine Pisa Sporting Club'un şanlı renkleriyle devam edecek.



Pisa Kulesi'nin altında hoş geldin Juan!"

