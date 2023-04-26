Pioli, Lucas Torreira'yı çok istiyor

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreria, harika performansı ile İtalyan ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.



Milan Teknik Direktörü Stefona Pioli, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu yeni sezonda takımında görmek istiyor. Galatasaray, başarılı orta sahanın bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.



İtalyan ekibinin Sarı-Kırmızılı Yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. Galatasaray cephesi bu tür bir teklife sıcak bakmıyor.



PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO



Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi. Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı. Başarılı oyuncu, takımına sadece 1 asistlik bir katkısı sağlasa da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrodaki değişmez ismi oldu. Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfermarkt'ta Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



LUCAS'IN ALTERNATİFİ PAREDES



Rus basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı PSG'de forma giyen Paredes'i listenin ilk sırasına aldı. 30 Haziran 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Erden Timur'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Arjantinli oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 19 maçta sahaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 698 dakika süre buldu. Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro....



