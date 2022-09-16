Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2022 Turkish Riviera Preseason Games'deki ilk maçında Lokomotiv Kuban'ı 85-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 17 Eylül Cumartesi günü yine Rus temsilcisi Enisey Krasnoyarsk'la rakip olacak.



Gloria Sports Arena'daki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka'da Kuban galibiyetine yeni transferlerden Vitto Brown 19 sayı, Kenan Sipahi 18 sayı, Errick Mccollum 17 sayıyla katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, Antalya dönüşü 22-24 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Bu sezon Fenerbahçe Beko ve Ukrayna ekibi Prometey Slobozhanske'nin katılacağı Pınar Cup'ta 22 Eylül'de Karşıyaka-Fenerbahçe, 23 Eylül'de Fenerbahçe-Prometey, 24 Eylül'de ise Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak.

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