Pınar Karşıyaka'nın deplasman kabusu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybedip liderlik ve adını direkt son 16'ya yazdırma fırsatını kaçırarak averajla üçüncü olan Pınar Karşıyaka, Play-In etabının ilk raundunda da UCAM Murcia'ya İspanya'da 97-92 mağlup olup avantajı eline geçiremedi. Mücadelenin ilk periyodunu 13 sayı farkla geride tamamlayan Pınar Karşıyaka kalan 3 periyottaki başa baş oyunu galibiyete yetmedi.

McCollum'un sıkı savunmayla 7 sayıda kaldığı maçta Angola'nın 41 sayılık müthiş performansıyla oyuna ortak olmayı başaran temsilcimiz son bölümde galibiyeti kaçırdı. Rakibini 11 Ocak Çarşamba akşamı İzmir'deki rövanşta konuk edecek olan Karşıyaka, evinde kazanıp Avrupa'da yoluna devam edebilmek için seriyi 17 Ocak'ta yine İspanya'da oynayacak üçüncü ve son maça taşımaya çalışacak. Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirdiği için Play-In'de saha avantajını elde edememişti.