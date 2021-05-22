Pınar Karşıyaka, F.Bahçe'yi mağlup etti ve seriyi eşitledi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, F.Bahçe'yi mağlup etti ve seriyi eşitledi
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22 Mayıs 2021 16:56
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, Karşıyaka'nın 80-71'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından seride durum 1-1'e geldi. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale ulaşacak.

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