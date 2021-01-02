Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın serisini bitirdi

Ligde son 6 maçını kazanan Beşiktaş ile Pınar Karşıyaka, İstanbul'da karşılaştı. Kazanan konuk ekip Pınar Karşıyaka oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın serisini bitirdi
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02 Ocak 2021 14:54
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı deplasmanda 84-72'lik skorla mağlup etti.
 
Beşiktaş'ın ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Pınar Karşıyaka serisini 7 maça çıkardı.


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