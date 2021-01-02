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Basketbol
ING Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın serisini bitirdi
Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ın serisini bitirdi
Ligde son 6 maçını kazanan Beşiktaş ile Pınar Karşıyaka, İstanbul'da karşılaştı. Kazanan konuk ekip Pınar Karşıyaka oldu.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
Besiktas.com.tr
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02 Ocak 2021 14:54
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı deplasmanda 84-72'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş'ın ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Pınar Karşıyaka serisini 7 maça çıkardı.
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