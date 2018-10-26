Phillip Cocu'yu eski öğrencisi üzdü

"Böyle bir takıma karşı kendimizi test etmek için iyi bir maçtı. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Birçok şey yapmak isteyen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu da skoru tutamamamızın nedenlerinden biri oldu" dedi.







Anderlecht'te Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atan, eski teknik direktörüüzdü.2013-14 ve 2014-15 sezonlarında PSV'de Bakkali ile beraber çalışan Cocu, 3 yıl sonra Belçika'da rakip olduğu eski öğrencisinden golü yedi.Zakaria Bakkali de 5 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında gol attı.Bakkali maçtan sonra