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Phillip Cocu'yu eski öğrencisi üzdü

Anderlecht'te Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atan Zakaria Bakkali, eski teknik direktörü Phillip Cocu'yu üzdü.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'yu eski öğrencisi üzdü
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26 Ekim 2018 03:59
Anderlecht'te Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atan Zakaria Bakkali, eski teknik direktörü Phillip  Cocu'yu üzdü.

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında PSV'de Bakkali ile beraber çalışan Cocu, 3 yıl sonra Belçika'da rakip olduğu eski öğrencisinden golü yedi.

Zakaria Bakkali de 5 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında gol attı.

Bakkali maçtan sonra "Böyle bir takıma karşı kendimizi test etmek için iyi bir maçtı. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Birçok şey yapmak isteyen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu da skoru tutamamamızın nedenlerinden biri oldu" dedi.




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