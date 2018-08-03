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Phillip Cocu'dan 6 saniye kuralı! Barcelona gibi...

Phillip Cocu'nun yerleştirmeye çalıştığı sistemde kaybedilen topu bir an önce kapmak son derece önemli bir yer tutuyor. .

Kaynak: Takvim
Phillip Cocu'dan 6 saniye kuralı! Barcelona gibi...
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03 Ağustos 2018 04:55
Hazırlık döneminde transferlerini tamamlamamış olmasına rağmen iyi bir görüntü çizen ve geçen sezonki futbol anlayışından bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun takıma uygulatmak istediği çok önemli ve ilginç bir ayrıntının olduğu ortaya çıktı.

FENER ARTIK GERİYE YASLANMIYOR
Hazırlık maçlarında ilerde sürekli basan, hücumda küçük üçgenlerde pas bağlantıları kuran ve skor ne olursa olsun geriye yaslanmayan Fenerbahçe'de Cocu, takımının 6 saniyede topu kapmasını istiyor.

FİZİK KAPASİTE DAHA DA ARTACAK
Takımın fizik gücünün artmasıyla parelel olarak ligin 9. veya 10. haftasında kaybedilen topun ortalama 6 saniyede kazanılması ve bu sayede rakibe sürekli baskı yapılması Cocu'nun önemli hedeflerinden birisi.

BARCELONA YILLARDIR YAPIYOR!
Cocu'nun bu hedefi, akıllara Guardiola'nın Barçası'nı getirdi. Şu anda da hemen hemen aynı futbol anlayışına sahip olan Barcelona'da kaybedilen topun bir an önce kazanılması 1. savunma planı durumunda.



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