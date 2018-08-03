Phillip Cocu'dan 6 saniye kuralı! Barcelona gibi...

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Hazırlık döneminde transferlerini tamamlamamış olmasına rağmen iyi bir görüntü çizen ve geçen sezonki futbol anlayışından bambaşka bir kimliğe bürünenHollandalı teknik adamtakıma uygulatmak istediği çok önemli ve ilginç bir ayrıntının olduğu ortaya çıktı.Hazırlık maçlarında ilerde sürekli basan, hücumda küçük üçgenlerde pas bağlantıları kuran ve skor ne olursa olsun geriye yaslanmayan Fenerbahçe'de Cocu, takımının 6 saniyede topu kapmasını istiyor.Takımın fizik gücünün artmasıyla parelel olarak ligin 9. veya 10. haftasında kaybedilen topun ortalama 6 saniyede kazanılması ve bu sayede rakibe sürekli baskı yapılması Cocu'nun önemli hedeflerinden birisi.Cocu'nun bu hedefi, akıllara Guardiola'nın Barçası'nı getirdi. Şu anda da hemen hemen aynı futbol anlayışına sahip olan Barcelona'da kaybedilen topun bir an önce kazanılması 1. savunma planı durumunda.